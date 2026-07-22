Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Англии четыре человека покрасили ежа и были арестованы

В Британии 4 человека арестованы за то, что покрасили ежа
Prickly Pigs Rescue/SWNS

В английском городе Лидс полиция задержала четырех человек по подозрению в жестоком обращении с животными после того, как взрослого ежа покрасили в желто-синие цвета футбольного клуба «Лидс Юнайтед», пишет Daily Mail.

Пострадавшее животное нашли во дворе жилого дома. Все тело ежа было покрыто густой масляной краской, из-за которой его иглы склеились. В результате он не мог свернуться в защитный клубок и испытывал проблемы с дыханием из-за токсичных испарений.

Ежа передали в центр реабилитации Prickly Pigs Hedgehog Rescue, где специалистам пришлось вручную очищать каждую иглу от краски. Кроме того, животному назначили обезболивающее и продолжают оказывать необходимую помощь.

Основательница приюта Диана Кук назвала произошедшее «абсолютно возмутительным». По её словам, в таком состоянии еж не смог бы защититься от хищников и, вероятнее всего, не выжил бы.

Полиция Западного Йоркшира сообщила, что по делу были арестованы мужчины в возрасте 44 и 21 года, а также подростки 17 и 15 лет. После допроса всех отпустили под залог до окончания расследования.

Еж находится в Красном списке млекопитающих Великобритании как уязвимый вид. По оценкам специалистов, с начала XXI века численность ежей в городах сократилась примерно на 30%, а в сельской местности — почти на 50%.

Ранее стало известно, что Швеция впервые внесет ежей в Красную книгу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!