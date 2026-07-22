В Англии четыре человека покрасили ежа и были арестованы

В Британии 4 человека арестованы за то, что покрасили ежа

В английском городе Лидс полиция задержала четырех человек по подозрению в жестоком обращении с животными после того, как взрослого ежа покрасили в желто-синие цвета футбольного клуба «Лидс Юнайтед», пишет Daily Mail.

Пострадавшее животное нашли во дворе жилого дома. Все тело ежа было покрыто густой масляной краской, из-за которой его иглы склеились. В результате он не мог свернуться в защитный клубок и испытывал проблемы с дыханием из-за токсичных испарений.

Ежа передали в центр реабилитации Prickly Pigs Hedgehog Rescue, где специалистам пришлось вручную очищать каждую иглу от краски. Кроме того, животному назначили обезболивающее и продолжают оказывать необходимую помощь.

Основательница приюта Диана Кук назвала произошедшее «абсолютно возмутительным». По её словам, в таком состоянии еж не смог бы защититься от хищников и, вероятнее всего, не выжил бы.

Полиция Западного Йоркшира сообщила, что по делу были арестованы мужчины в возрасте 44 и 21 года, а также подростки 17 и 15 лет. После допроса всех отпустили под залог до окончания расследования.

Еж находится в Красном списке млекопитающих Великобритании как уязвимый вид. По оценкам специалистов, с начала XXI века численность ежей в городах сократилась примерно на 30%, а в сельской местности — почти на 50%.

Ранее стало известно, что Швеция впервые внесет ежей в Красную книгу.