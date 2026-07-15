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Общество

Швеция впервые внесет ежей в Красную книгу

Правительство Швеции внесет ежей в Красную книгу из-за сокращения численности
Shutterstock/Thanisnan Sukprasert

Правительство Швеции впервые внесет ежей в Красную книгу. Об этом сообщили на сайте канцелярии кабмина страны.

Из публикации следует, что власти обновили список видов, находящихся под национальной охраной. Теперь он включает более 230 видов. Раньше перечень состоял из 300 пунктов. В новый вариант документа включили больше насекомых, лишайников и грибов, но меньше растений, уточнили в кабмине.

«В список новых видов включен еж, численность которого сократилась за последнее десятилетие. Многие другие насекомые-опылители, такие как осы и бабочки, также будут находиться под защитой», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что за последние 15 лет численность ежей в Швеции сократилась почти вдвое. Причиной этому стало ухудшение условий жизни.

В июне директор Единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин сообщил, что в России создадут электронную версию Красной книги, объединяющую все существовавшие издания со времен СССР. По его словам, инициатива должна объединить документы всех российских регионов, содержать данные о происхождении, изменении видов и местах обитания редких представителей флоры и фауны РФ.

Ранее в Минприроды объяснили, как исключают виды из Красной книги России.

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