Россиянам объяснили, чем опасны зеленые помидоры в салатах

Зеленые, недозрелые помидоры могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и аллергию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Главная причина настороженности — вещества, которые вырабатывает сам плод. В недозрелых (зеленых) помидорах повышена концентрация гликоалкалоидов — в первую очередь соланина и томатина. Природа наделяет ими незрелые плоды как защитой: так растение оберегает плоды от вредителей, пока те не созрели. Но для человека в ощутимой дозе эти соединения токсичны. Если съесть зеленые помидоры сырыми, токсины могут дать такую реакцию на ЖКТ, то есть появится тошнота, рвота, диарея, спазмы и боли в животе. Может пострадать и нервная система — появится головная боль, головокружение, слабость, в более серьезных случаях — нарушения координации или даже судороги. Также возможны аллергические проявления: кожные высыпания, зуд, отеки. Риск выше для детей, людей после болезни, пожилых — у них даже небольшой кусочек зеленого помидора может вызвать расстройство. Можно ли есть их сырыми? В целом, конечно, не рекомендую есть зеленые помидоры в свежем виде. Риск получить дискомфорт или симптомы отравления выше, чем польза», — отметил он.

При тепловой обработке в процессе приготовления значительная часть вредных веществ в зеленых помидорах разрушается, но лучше умеренно добавлять их в блюда, сказал Умнов.

«Зеленые помидоры вполне можно использовать в блюдах после термообработки. Правда, даже после обработки лучше не делать их постоянной частью рациона и употреблять умеренно. Кстати, иногда в продаже встречаются специальные сорта томатов, которые остаются зелеными даже в полностью созревшем состоянии. В них нет проблемы «незрелости» с точки зрения токсичности — их можно есть и сырыми, и после готовки. Важно отметить, помимо алкалоидов, у некоторых людей зеленые помидоры могут вызывать дискомфорт из-за повышенной кислотности или содержания пуринов и калия, что актуально при подагре и при почечной недостаточности. Также не стоит есть их натощак, особенно при склонности к гастриту или изжоге. В маринованном виде зеленые помидоры у некоторых людей могут вызвать дискомфорт — в продукте сохраняется или даже усиливается кислотность. Именно они способны раздражать слизистую желудка», — заключил он.

Ранее стало известно, что назван компонент помидоров, способный поддержать здоровье сердца.