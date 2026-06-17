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«Капучино с сальмонеллой»: россиян предупредили об опасности офисных кофемашин

Врач Русакова: кофемашина в офисе может заразить пневмонией и сальмонеллезом
worradirek/Shutterstock/FOTODOM

Офисные кофемашины могут представлять для сотрудников серьезную опасность – они зачастую становятся резервуаром для бактерий и плесени, провоцируя инфекционные заболевания. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» предупредила кандидат медицинских наук и врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, в кофемашинах влажность, температура, остатки кофейных масел и воды создают идеальные условия для бактерий. Они, в том числе размножаются в трубках, резервуарах, блоках для приготовления капучино, где скапливаются остатки молока.

Если вовремя не чистить кофемашину, то это приведет к созданию устойчивых биопленок, которые представляют собой целые колонии микробов и кофейных масел. Причем после формирования таких многослойных пленок смыть их обычным средством будет непросто, что, по сути, превратит аппарат в источник инфекции для всего коллектива.

Также Русакова отметила, что в отдельных секторах устройства, где сохраняется влажность, появляются плесень и дрожжи, что чревато расстройством ЖКТ и аллергией.

«Если кофемашина плохо очищена, можно заразиться кишечными инфекциями. Например, бактерии эшерихии коли, сальмонелла, норовирус и друге могут попасть в напиток и вызвать диарею, рвоту, боли в животе», — подчеркнула врач.

Она также напомнила о риске легионеллеза, отметив, что вызывающая его бактерия передается, в том числе, через пар и может вызвать вспышку пневмонии.

Напомним, кофе из автомата может привести к заражению тяжелой формой пневмонии, а также аллергии или пищевому отравлению. Как предупредила врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина, если в оборудовании заведется кишечная палочка, это может вызвать пищевое отравление и диарею. Врач добавила, что кофе из автомата лучше пить только тогда, когда есть уверенность, что он проходит регулярное обслуживание.

Ранее ученые выяснили, что вода из кулеров может быть грязнее водопроводной.

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