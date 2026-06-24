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На СВО погиб курганский маньяк, съевший документы с признанием

SHOT: серийный убийца из Курганской области Фоминых погиб в составе «Шторм-Z»
Екатерина Сычкова/URA.RU

Серийный убийца Олег Фоминых, которого обвиняли в нескольких убийствах в Курганской области, погиб в зоне СВО. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе 2026 года после судебных заседаний по делу о серии убийств. Он служил в составе штурмовой группы отряда «Шторм-Z». Достоверно опознать тело 59-летнего мужчины удалось только сейчас.

По информации канала, Фоминых совершал преступления в Курганской области с 1983 по 1997 год, однако его не могли поймать на протяжении 39 лет. Следствие доказало его причастность к трем убийствам — подростка, девушки и мужчины, а также к двум нападениям, после которых потерпевшие остались живы. Связать старые преступления с Фоминых удалось лишь в 2022 году.

Согласно материалам дела, преступник действовал с особой жестокостью. Для нападений он использовал различные острые предметы, в том числе отвертку, разбитую бутылку и молоток, нанося жертвам от девяти до 23 ударов, после чего душил их. После убийств он забирал принадлежащие погибшим ценные вещи, включая часы.

Фоминых неоднократно привлекался к уголовной ответственности пи о другим статьям. В 2010 и 2012 годах его судили за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала он получил условное наказание, позднее был отправлен в колонию.

Во время ознакомления с материалами уголовного дела в СИЗО Фоминых вырвал страницы с собственным признанием и съел их в присутствии следователя. Этот поступок был расценен как попытка уничтожения вещественных доказательств.

По одному из приговоров Фоминых получил 9 лет и 11 месяцев лишения свободы. При этом следствие продолжало расследование новых эпизодов, связанных с тремя убийствами. Однако вынести окончательный приговор по ним не успели: после двух судебных заседаний он отправился в зону СВО в качестве штурмовика.

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