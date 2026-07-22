Врач назвал россиянам основные правила «уборки» мозга для профилактики деменции

Закладывать основы профилактики деменции нужно начинать еще в детстве или, как минимум, задолго до появления первых признаков заболевания. Критически важным элементом этой работы является «уборка» мозга, которая позволяет избавиться от опасных белков, провоцирующих болезнь Альцгеймера, рассказал НСН невролог Павел Хорошев.

По его словам, профилактика деменции базируется на образе жизни человека, который напрямую влияет на мозг. Так, многие факторы истощают его ресурсы, постепенно уничтожая когнитивные способности на протяжении десятков лет.

«Чем раньше начать за этим следить, тем лучше. Родители должны формировать у ребенка правильный образ жизни — обеспечивать достаточное количество сна – не меньше восьми часов в сутки, желательно девять», ― подчеркнул врач.

Именно во сне происходит «уборка» мозга, в процессе которой тестируются синапсы и ликвидируются отжившие нейроны, чтобы на их месте выросли новые. В это же время поверхности нейронов очищаются от тау-белка и амилоидов, которые провоцируют болезнь Альцгеймера.

Если человек спит плохо, недостаточно глубоко, часто просыпается, то очистка не происходит, а это уже очень плохо и грозит последствиями, предупредил специалист.

Кроме того, врач отметил важность качественного, полноценного питания, призвав исключить из рациона газировку и стимуляторы, а также выработать привычку пить достаточно воды в течение дня.

Накануне академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил, что деменция стала чаще диагностироваться у людей молодого возраста. Так, нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера и деменцию, перестали быть исключительно возрастными – их часто выявляют у пациентов моложе 50 лет.

Онищенко связал эту тенденцию с современным образом жизни. По его мнению, на «омоложение» заболеваний влияют низкая физическая активность, неправильное питание, курение, употребление алкоголя, хронический стресс, недостаток сна, дефицит витаминов и минералов, а также неблагоприятная экологическая обстановка.

Ранее в ВОЗ заявили, что каждый второй случай деменции можно предотвратить.