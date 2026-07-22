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Общество

Россиянин угрожал приятелю ножом за упреки в пренебрежении женской красотой

Под Рязанью мужчина угрожал приятелю ножом за упреки в нелюбви к женщинам
Shutterstock

Под Рязанью 45-летний мужчина угрожал 44-летнему приятелю ножом из-за того, что тот упрекал его в нелюбви к женщинам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Шилово, когда мужчина заглянул в гости к приятелю — они устроили застолье вместе с его сожительницей. В ходе общения у компании зашел разговор о женщинах и хозяин жилища упрекнул гостя, что тот живет один и «не отдает должное очарованию женщин».

Гость пытался оправдаться, однако приятель обвинял его в нарушении традиций и «пренебрежении к женской красоте» — между ними началась ссора. Нетрезвый гость схватил нож и стал угрожать собутыльницу.

После этого испуганный хозяин жилища убежал на улицу и вызвал полицию. Агрессора задержали и изъяли у него нож. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянка поссорилась с приятелем и избила его табуретом во время застолья.

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