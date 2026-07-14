Россиянка поссорилась с приятелем и избила его табуретом во время застолья

Два года колонии грозит жительнице Тверской области за пьяную ссору со своим знакомым, женщина ударила приятеля табуретом по голове, ему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в селе Микшино, обвиняемая вместе с 42-летним сожителем пришла в гости к знакомому. Втроем они распивали алкоголь. К вечеру между парой вспыхнула ссора, женщина схватила кухонную табуретку и с размаху ударила ею по голове своего приятеля.

Мужчина обратился в больницу, нападавшая признала свою вину. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, фигурантке может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого суд вынес приговор жителю Камчатки, который жестоко избил супругу-инвалида. Фигурант задал вопрос жене, но, так как у нее были диагностированные проблемы со слухом, женщина не ответила. Тогда он М ударил возлюбленную в лицо, затащил в комнату за волосы и стал избивать ногами.

Ранее россиянин с судимостями избил подругу и отделался ограничением свободы.