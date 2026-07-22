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Раскрыты данные о десятках встреч Билла Гейтса и его представителей с Эпштейном

Gates Foundation: Билл Гейтс и его команда более 30 раз виделись с Эпштейном
Evan Agostini/Invision/New York State Sex Offender Registry/AP

Билл Гейтс и его представители более 30 раз встречались с Джеффри Эпштейном с 2011 по 2014 годы, установлено в ходе расследования юридической фирмы WilmerHale. Ее отчет опубликован на сайте Gates Foundation.

Несколько встреч состоялось в нью-йоркском таунхаусе Эпштейна, одна — в кампусе фонда. Сотрудники Gates Foundation неоднократно поднимали вопрос о рисках связей с Эпштейном из-за его судимости и доводили свои опасения до высшего руководства, включая самого Гейтса. Несмотря на это, взаимодействие продолжалось.

Контакты касались двух основных вопросов: предложения Эпштейна о создании донорского фонда для поддержки глобальных инициатив в области здравоохранения и гранта, выделенного Международному институту мира (IPI), который возглавлял связанный с Эпштейном Терье Ред-Ларсен. В 2012 году Эпштейн познакомил Гейтса с Ред-Ларсеном, а в 2013 году фонд заключил с IPI грантовое соглашение по борьбе с полиомиелитом.

Донорский фонд так и не был создан, поскольку обещанные Эпштейном пожертвования не поступили. Гейтс узнал об этом за завтраком в его резиденции в конце 2014 года, в присутствии сотрудников Gates Foundation и потенциальных спонсоров.

Расследование, которое длилось пять месяцев, включало более 50 интервью с нынешними и бывшими сотрудниками фонда и изучение обширных письменных материалов. Юристы WilmerHale не обнаружили доказательств того, что фонд платил Эпштейну или участвовал в его преступной деятельности.

Ранее экс-помощница Эпштейна рассказала, как хотела заразить его ЗППП.

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