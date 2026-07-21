Экс-помощница Эпштейна рассказала, что пыталась подхватить ЗППП ради спасения

Бывшая сотрудница скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна Роза Жиль заявила, что пыталась намеренно заразиться заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), чтобы прекратить многолетнее сексуальное насилие. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам женщины, она познакомилась с Эпштейном, чтобы получить работу после неудачной попытки построить карьеру модели. Жиль утверждает, что уже во время первого собеседования финансист потребовал от нее оголить грудь и сделать ему массаж ног, после чего начал трогать ее и мастурбировать.

Жиль рассказала, что на тот момент Эпштейн уже находился под следствием по делу о принуждении несовершеннолетних к проституции и носил электронный браслет. Женщина отметила, что сексуальное насилие со стороны финансиста продолжалось в течение нескольких лет сначала в его поместье во Флориде, а затем в Нью-Йорке.

«Я бегала по Нью-Йорку, пытаясь подцепить ЗППП, чтобы уничтожить педофила», — вспомнила она.

Она пояснила, что не рассчитывала на помощь правоохранительных органов и считала, что венерическая болезнь может стать единственным способом остановить домогательства Эпштейна.

Финансист обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года Эпштейна нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее россиянка проникла на остров Эпштейна и взяла интервью у его двойника.