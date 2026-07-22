В Москве задержали банкиров-нелегалов с оборотом более полумиллиарда рублей

В Москве задержали банкиров-нелегалов с оборотом нелегальных операций более полумиллиарда рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что злоумышленники стали учредителями и руководителями ряда компаний, которые имели право заниматься разнообразными видами коммерческой деятельности. Фирмы служили прикрытием для оказания финансовых услуг без соответствующих регистрации и лицензии», — написала она.

От лица подконтрольных организаций оформлялись номинальные сделки, подложные документы о которых подавались в кредитные учреждения и налоговые органы. Под видом оплаты товаров и услуг на банковские счета от предпринимателей поступали деньги. Они обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссии в размере не менее 7%.

В ходе обыска силовики изъяли средства связи, электронные носители и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по ч.2 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

До этого в Центробанке (ЦБ) рассказали, что самой рискованной мошеннической схемой на финансовом рынке является нелегальное кредитование в криптовалюте. Как рассказал регулятор, сайты подобных проектов блокируются, но мошенники создают новые дублирующие ресурсы. В I квартале текущего года ЦБ получил почти 200 обращений граждан в отношении этих интернет-проектов.

Ранее в Санкт-Петербурге пресекли деятельность ОПГ по отмыванию денег.