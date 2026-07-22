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Общество

«Пока докажете – деньги уведут»: раскрыт механизм возврата средств от мошенников

Специалист Кваша: для возврата денег от мошенников не хватит одного заявления
Ilya Naymushin/Reuters

Для возврата украденных мошенниками денег с их счетов россиянам сначала придется доказать факт совершенного преступления, одного заявления будет недостаточно. При этом аферисты не хранят средства на счетах подолгу, стараясь сразу их выводить, поэтому есть риск, что пока человек будет доказывать обман – его средства уйдут через крипту или дропперов, предупредил в беседе с НСН эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша.

«До момента возврата средств вам надо получить решение суда, что это мошенник, тогда деньги можно вернуть обратно, — пояснил специалист. — Вне суда нельзя будет кого-то признать мошенником. Пока не доказали, не имеете права списать, а пока будете доказывать, деньги уведут».

Еще один серьезный риск — это превращение меры в новый инструмент преступников. Кваша напомнил, что сегодня нередки случаи блокировки счетов предпринимателей по ошибке банка, увидевшего признаки мошенничества в тех или иных операциях. При списании средств и попытке предпринимателя разобраться с этим, он может попасть на новое поле мошенничества, столкнувшись с обманом, считает эксперт. Таким образом, предстоит уточнить детали технической реализации инициативы, заключил Кваша.

Напомним, в середине июля был опубликован проект Минцифры России о порядке получения компенсации от банка или оператора связи для граждан, которые перевели деньги телефонным мошенникам. Действовать мера будет при условии, что финансовая организация или оператор не выполнили требования законодательства и не предотвратили хищение средств.

Сегодня ведомство сообщило, что в РФ могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов мошенников. Как следует из проекта доктрины по борьбе с киберпреступлениями, планируется установить на законодательном уровне полномочия банков по совместному принятию решений о возврате денег отправителям при переводах, сделанных без добровольного согласия, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям.

Ранее был раскрыт топ-5 должностей, которые себе чаще всего приписывают мошенники.

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