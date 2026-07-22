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Общество

В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов мошенников

Минцифры предложило механизм обратного взыскания средств со счетов мошенников
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В России могут ввести механизм «обратного взыскания средств» со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям. Это следует из проекта доктрины по борьбе с киберпреступлениями, опубликованного на сайте Минцифры.

«Установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм «обратного взыскания»)», — говорится в тексте документа.

15 июля был опубликован проект Минцифры России о порядке получения компенсации от банка или оператора связи для граждан, которые перевели деньги телефонным мошенникам, если финансовая организация или оператор не выполнили требования законодательства и не предотвратили хищение средств.

До этого в МВД России рассказали, что сервис «второй руки» помогает защитить банковских клиентов от кибермошенников, позволяя доверенному лицу подтверждать или отклонять отдельные финансовые операции. О доступности данного сервиса нужно уточнять в банке, отметили в ведомстве.

Ранее в МВД рассказали о схемах вовлечения россиян в дропперство.

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