Дума приняла законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором и в третьем, окончательном, чтениях закон об ограничительных мерах для скрывающихся за границей от исполнения наказания релокантов. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, речь идет об «экстремистах, предателях нашей Родины», которые скрываются за границей. Это коснется прежде всего россиян, осужденных за совершение преступлений и скрывающихся от правосудия за пределами России. Например, в совершении административных правонарушений против безопасности государства, таких как: призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, дискредитация Вооруженных Сил России, нарушение законодательства об иноагентах.

Уточняется, что в список временных ограничительных мер, в частности, войдут: приостановка регистрации прав на недвижимость в России, заморозка и блокировка денежных средств и иного имущества, ограничение на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и другие меры. Всего их четырнадцать, уточняет думская пресс-служба.

Ранее в России предложили учредить праздник для вернувшихся из-за рубежа россиян.