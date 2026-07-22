В России хотят начать маркировать продукты с пальмовым маслом

В России необходимо ввести маркировку для продуктов с пальмовым маслом, чтобы у потребителей было больше информации о составе товаров. В том числе на упаковку следует наносить информацию о содержании сахара, соли, жиров и калорий в сравнении с рекомендациями. С такой инициативой в Госдуму обратилась глава общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, передает Общественная Служба Новостей со ссылкой на документ.

По мнению Лещинской, система маркировки с основной информацией о продукте, включая содержание пальмового масла, позволит россиянам ориентироваться и лучше отличать полезные продукты от вредных. Доступ к объективным данным – это залог осознанного выбора, подчеркнула автор инициативы.

Кроме того, общественники призвали пересмотреть допустимые нормы содержания глицидиловых эфиров и 3-MCPD в продуктах питания, особенно – детских. Речь идет о веществах, которые образуются в растительных маслах при сильном нагревании и оказывают негативное влияние на здоровье.

В Минсельхозе РФ до этого сообщили, что Россия повысила ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло из ряда недружественных государств до 35%. До этого размер ставки пошлин на данную продукцию составлял до 5%. В ведомстве подчеркнули, что эта мера не окажет влияния на стоимость готовой продукции, так как российский рынок сбалансирован за счет отечественного производства жиров и поставок этой продукции из дружественных стран.

Ранее врач ответила, стоит ли бояться пальмового масла в продуктах.