Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россия повысила таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

Минсельхоз сообщил о повышении пошлин на ввоз пальмового масла из ряда стран
Photoongraphy/Shutterstock/FOTODOM

Россия повысила ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло из ряда недружественных государств до 35%. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

До этого размер ставки пошлин на данную продукцию составлял до 5%. Мера не коснулась Венгрии и Словакии, следует из сообщения.

В министерстве отметили, что такое решение было принято в ответ на незаконные санкции со стороны недружественных государств. Оно не окажет влияния на стоимость готовой продукции, так как российский рынок сбалансирован за счет отечественного производства жиров и поставок этой продукции из дружественных стран, подчеркнули в Минсельхозе. Два предприятия в РФ, потребители пальмового масла из недружественных стран, уже приняли решение переориентироваться на альтернативные варианты поставок, сообщает министерство.

По словам директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, инициатива выработана совместно с участниками сферы и отечественные предприятия самостоятельно обеспечат потребности кондитерской и хлебопекарной отраслей страны.

Ранее стало известно, что таможенные органы стали начислять повышенные пошлины на товары из недружественных стран, ввозимые в Россию через государства ЕАЭС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Переговоры со странами НАТО в Москве, жалобы Армении и прогноз по ставке ЦБ. Главное за 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!