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Общество

Поджигательницей дома с детьми внутри в Вологодской области оказалась пьяная женщина

«Вологда Регион»: поджигательницей дома в Белозерске оказалась пьяная женщина
Vadim Axel/Shutterstock/FOTODOM

Поджигательницей двухэтажного дома в Вологодской области, где находились дети, оказалась пьяная женщина. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

Предварительно, поджигательницей дома является 35-летняя женщина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она устроила пожар в доме из-за неприязни к одному из его жильцов, с которым у нее был конфликт.

При этом поджигательнице было известно, что в строении находятся другие люди, в том числе дети. После содеянного она скрылась с места происшествия. Возбуждено уголовное дело, женщину заключили под стражу.

Инцидент произошел 20 июля на улице Свердлова в городе Белозерске — загорелся двухэтажный девятиквартирный дом. Еще до приезда пожарных из строения сами эвакуировались семь человек, среди них было двое детей.

Ранее сообщалось, что женщина вонзила нож в шею полицейского в Нижнем Новгороде.

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