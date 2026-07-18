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Общество

В Петербурге школьник пытался ограбить магазин и избил продавца

В Петербурге подросток украл продукты и напал на продавца
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Колпинском районе Петербурга 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о попытке грабежа. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в одном из магазинов в поселке Металлострой. Юноша сложил в корзину продукты на сумму более 2,5 тысяч рублей и попытался выйти через служебный вход, не оплатив товар.

Вора заметила продавец и попыталась его остановить, в ответ подросток ударил женщину, бросил украденное и сбежал. Личность нападавшего установили, им оказался 15-летний школьник, возбуждено уголовное дело о попытке грабежа, фигуранту может грозит до семи лет воспитательной колонии.

До этого в Новосибирской области мужчина ограбил супермаркет ради шоколадок. Покинуть место преступления грабитель не успел, у выхода его задержали полицейские. В отделе мужчина попытался избавиться от улик и выбросил продукты в туалете, где их позже нашли.

Ранее житель Ярославля напал с ножом на продавца ради кражи носков.

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