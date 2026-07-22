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Общество

Круизное судно с десятками пассажиров застряло на Ладоге без питьевой воды

Леноблводоканал привез воду на застрявший на Ладоге теплоход с 65 пассажирами
Леноблводоканал

Застрявший в Ладожском озере из-за шторма пассажирский теплоход «Принцесса Аннабелла» обеспечили питьевой водой, сообщил Леноблводоканал в своем Telegram-канале.

«Иногда наша задача — просто налить воды, когда это вопрос безопасности людей», — отмечается в публикации.

На борту судна находится 65 пассажиров. Запас питьевой воды иссяк после того, как оно сутки простояло на Ладоге из-за закрытия навигации по озеру. В результате капитану пришлось связаться с сотрудниками производственного управления Леноблводоканала в Лодейнопольском районе.

Специалисты позаботились о том, чтобы цистерна с питьевой водой была оперативно заправлена, и «Принцесса Аннабелла» смогла продолжить следование по запланированному маршруту сразу после того, как погодные условия позволят ей сняться с якоря.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия никто из людей не пострадал, все обеспечены питьевой водой», — подытожили в Леноблводоканале.

«Принцесса Анабелла» — единственное в России судно голландской постройки, камерный комфортабельный теплоход-пансионат с двухместными каютами на 92 пассажира. Оно используется для проведения речных круизов по Ладожскому озеру с отправлением из Санкт-Петербурга, проходом по Неве, выходом в Ладогу и посещением Шлиссельбурга, Старой Ладоги и Мандроги.

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