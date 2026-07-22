Москвичей предупредили об интенсивных осадках в конце рабочей недели

В конце рабочей недели жителей и гостей Москвы ждут интенсивные осадки. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что в среду и четверг, 22 и 23 июля, вероятность осадков не очень высокая, однако, дожди все же возможны. В пятницу и субботу, 24–25 июля, в столице ожидаются сильные осадки, добавил синоптик. Они спровоцируют понижение температуры воздуха до +18–20°C.

Шувалов также исключил возможность установления жары в городе до конца недели. По его словам, температура будет умеренно теплой и комфортной, днем она будет находиться на отметке +22–24°C, ночью — +15°C. В воскресенье, 26 июля, показатели термометров все же вырастут до 23–25°C, осадков не будет.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова до этого заявила, что погода с кратковременными дождями и однородной температурой ожидается в Московском регионе до конца недели. По словам Макаровой, на этой неделе только понедельник был очень теплым, а со вторника температура начнет плавно понижаться. Согласно ее прогнозу, с середины и до конца недели дневные значения будут держаться примерно на одном уровне.

Ранее был назван самый дождливый регион в августе 2026 года.