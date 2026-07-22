Японка погибла из-за мужчины, упавшего на нее с высоты

В японском городе Нагоя 23-летняя женщина погибла после того, как на нее с высоты упал мужчина, пишет The Mainichi.

По данным полиции, Хора Инаба шла по улице вместе со знакомой, когда с 12-этажного жилого дома на нее упал 29-летний Синсей Тагути. Врачи не смогли спасти женщину — она скончалась от полученных травм. Мужчина выжил, однако находится в критическом состоянии без сознания.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция расследует, при каких условиях мужчина оказался на крыше здания и что стало причиной падения.

Ранее в Германии семья из трех человек погибла, упав с туристической смотровой башни. Полиция исключает техническую неисправность башни и постороннее вмешательство. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Случившееся вызвало шок у местных жителей и властей. Полиция просит всех, кто располагает информацией, обратиться в ближайшее отделение.