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Психолог объяснила, что поможет принять себя и свою внешность

Психолог Куликова: позитивный диалог с собой поможет принять свою внешность
Varavin88/Shutterstock/FOTODOM

Работа с внутренним состоянием поможет выстроить путь к принятию себя и своей внешности, для этого важно наладить позитивный диалог с самим собой. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова.

По ее словам, иногда для этого может потребоваться ликвидация небольшого дефекта, который заставляет сомневаться в себе и вызывает дискомфорт. При этом чаще всего достаточно просто посмотреть в зеркало и осознать, что вы хороши сами по себе, подчеркнула специалист.

Она также призвала заботиться о своем теле и регулярно заниматься физической активностью, чтобы почувствовать силу и уверенность, а также улучшить самочувствие.

«Я вижу в этом путь к гармонии между внешним и внутренним. Это активный способ проявления заботы о себе. Важно осознать, что «и так все хорошо» со своим телом и внешностью. Это фундаментальное понимание является ключом к настоящему самопринятию. Не нужно постоянно стремиться к недостижимым идеалам или сравнивать себя с другими. Я считаю, что каждый человек уникален и прекрасен в своей индивидуальности. Это сообщение является центральным для формирования здоровой самооценки»», — подчеркнула Куликова.

Психоаналитик Екатерина Фабр до этого говорила, что некоторые люди не могут принимать комплименты, поскольку обладают низкой самооценкой и не чувствуют собственную ценность. Специалист подчеркнула, что многие стесняются, когда слышат приятные слова в свой адрес. В таких случаях люди начинают испытывать стыд, неловкость, а также могут стараться преуменьшить собственные достоинства.

Ранее звезда «Холопа» рассказала, как подняла свою самооценку.

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