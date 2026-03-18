Психоаналитик объяснила, почему человеку трудно принимать комплименты

Некоторые люди не могут принимать комплименты, поскольку обладают низкой самооценкой и не чувствуют собственную ценность. Об этом «Пятому каналу» рассказала психоаналитик Екатерина Фабр.

Специалист подчеркнула, что многие стесняются, когда слышат приятные слова в свой адрес. В таких случаях люди начинают испытывать стыд, неловкость, а также могут стараться преуменьшить собственные достоинства.

Однако психоаналитик напомнила, что зачастую комплимент является способом выделить ценные качества в личности, а не только попыткой угодить ему. При наличии внутренних ограничений человек не ощущает своей значимости, а также не привык к вниманию и доброте.

«Если человек живет с убеждением «мне нельзя брать подарки, нельзя проживать радость, я недостоин любви, я недостаточно хороший, чтобы со мной по-человечески обращались», то и комплимент, будто портит и выбрасывает, не может положить внутрь, присвоить себе», — объяснила эксперт.

По ее словам, сложности с принятием комплиментов также могут быть вызваны отсутствием способности благодарить. В такой ситуации у человека остается чувство долга, которое на протяжении длительного времени вызывает внутренний дискомфорт.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина до этого говорила, что комплименты оказывают сильное влияние на психоэмоциональное состояние человека, а также могут способствовать снижению уровня тревожности и стресса. Кроме того, приятные слова помогают нормализовать сон и поддерживать здоровые привычки.

