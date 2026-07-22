В европейской стране решили освободить из тюрем сотни насильников и педофилов

Власти Великобритании решили досрочно освободить почти 2,5 тысячи преступников из-за переполненности тюрем. Об этом сообщает британский таблоид Daily Star.

Из-за подобного решения, как отмечают журналисты, на свободе раньше срока могут оказаться сотни насильников и педофилов. Ожидается, что заключенные выйдут на свободу в сентябре, после отбытия половины срока, а не двух третей, как прежде, если при этом они не совершили каких-либо серьезных нарушений, находясь за решеткой.

Около девяти тысяч жертв сексуальных преступлений уже получили письма от министерства юстиции королевства с предупреждениями о том, что напавшие на них преступники, будут освобождены досрочно.

При этом, отмечает Daily Star, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем ищет способ оставить за решеткой насильников и людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В британском Минюсте при этом заявили, что преступники, которых суд признал наиболее опасными, автоматически исключаются из программы досрочного освобождения.

Ранее в Британии осудили мигрантов, изнасиловавших женщину на пляже.