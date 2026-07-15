Компания мигрантов изнасиловала женщину на пляже до потери сознания

В Великобритании суд вынес приговор беженцам из Египта и Ирана, которые надругались над женщиной на пляже. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в день инцидента компания мигрантов ходила по местным барам и ночным клубам в поисках женщин, которых они могли бы изнасиловать.

В результате на набережной они столкнулись с пострадавшей, которая отошла от своих друзей после ночной прогулки и немного шаталась. Мужчины завели с ней разговор, затем повели на пляж и надругались. При этом двое насиловали, а третий снимал процесс на видео.

«В какой-то момент он схватил ее за лицо, силой открыл ей рот и плюнул в него, подстрекая своих друзей делать то же самое», – сообщается в публикации.

Сама женщина во время надругательства несколько раз теряла сознание.

После изнасилования иностранцы вернулись в отель и устроили барбекю.

Вскоре их задержали. Во время расследования мигранты постоянно лгали и обвиняли полицию, переводчиков и адвокатов.

Также выяснилось, что все трое подавали документы в профильные органы как беженцы. Один из них уже был осужден на Родине за расправу над матерью.

Суд приговорил каждого из насильников к 21 году тюрьмы. Их друга-оператора осудили на 18 лет. Депортируют ли их, пока что неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Приморье мигрантам добавили срок за изнасилование девушки на пляже.