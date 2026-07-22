Россиянам рассказали, как избежать удара молнией, если негде укрыться

Оказавшись на открытой местности в грозу — в поле, в горах или на пляже — лучше всего лечь на землю. Такой совет в беседе с РИАМО дал доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков.

Находясь на пляже, он порекомендовал не подходить к водоему, поскольку молния может ударить в воду и электрический разряд распространится по ней, что опасно для человека.

«Если гроза застала вас в лесу, не следует прятаться под одиноко стоящим высоким деревом. Лучше находиться среди невысокого густого подлеска, где нет возвышающихся деревьев», — отметил эксперт.

До этого Бычков предупреждал, что если во время грозы волосы на голове начинают подниматься, это может свидетельствовать о том, что человек находится в опасной зоне и риск удара молнии высок.

Если облако сильно заряжено, происходит индуктивная зарядка предметов на поверхности Земли, в том числе волос человека, пояснил физик.

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