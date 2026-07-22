Родителям объяснили, что поможет защитить детей от киберпреступников

Доверительное общение с родителями поможет защитить детей от киберпреступников. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, традиционные методы контроля передвижений или попытки чтения личных сообщений не помогут защитить подростков и старшеклассников, поскольку они найдут способ обхода ограничений. При этом попытка ограничить доступ к популярным платформам может привести к тому, что ребенок начнет скрывать свою активность еще тщательнее.

«Даже базовые средства родительского контроля — фильтры, которые помогают отсекать нежелательный контент и отслеживать посещенные ресурсы, — на самом деле достаточно легко обходятся. Дети это знают и умеют, а если сами не справляются, то в интернете всегда можно найти инструкцию», — отметил Ульянов.

Вместо этого он посоветовал взрослым развивать цифровую гигиену ребенка и объяснять логику запретов. Открытый диалог и объяснение последствий могут стать реальной защитой от финансовых и психологических потерь, заключил эксперт.

Заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко до этого говорила, что родителям нужно интересоваться жизнью ребенка и принимать в ней активное участие, чтобы защитить подростка от вербовки и вовлечения в преступные схемы.

Ранее психолог объяснила родителям, как защитить ребенка от травли в детском саду и школе.