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В СК рассказали, как родителям защитить ребенка от вербовки

Леоненко: родители должны общаться с подростком, чтобы защитить его от вербовки
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы защитить подростка от вербовки и вовлечения в преступные схемы, родителям нужно интересоваться жизнью ребенка и принимать в ней активное участие. Об этом в беседе с kp.ru предупредила заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Зампред СК рассказала, что в большинстве случаев вербовка начинается с просмотров роликов в социальных сетях. Также подростков вовлекают в преступные группы через ссылки и общение в игровых чатах, в которых злоумышленники, притворяющиеся ровесниками ребенка, предлагают ему работу.

Леоненко напомнила, что родители должны интересоваться жизнью подростка и принимать в ней участие. Взрослым необходимо знать, с кем именно общается ребенок в Сети, а также объяснять ему устройство мира и предупреждать об опасности общения с незнакомыми людьми.

«Если увидели на страничке ребенка или его телефоне незнакомую картинку, странные символы, непонятные слова — не поленитесь посмотреть в интернете, что это значит», — предупредила представитель ведомства.

В некоторых случаях эти детали могут указывать на принадлежность или интерес подростка к запрещенным организациям.

Ранее в России призвали создать сервис для защиты подростков от мошенников при поиске работы.

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