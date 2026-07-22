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Врач посоветовала снимать в боль в горле при ангине мороженым

Терапевт Азизова: мороженое при ангине не вредит и помогает снять боль в горле
Shutterstock

При боли в горле мороженое не наносит вреда – наоборот, за счет охлаждения оно снижает боль и неприятные ощущения во время глотания. Так как воспалённые ткани горла отекают и становятся болезненными, охлаждение слизистой уменьшает чувствительность нервных окончаний, поэтому это вполне приемлемый способ симптоматического «лечения», заявила RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

«Если после мороженого становится легче, отказываться от него не нужно. При этом лучше выбирать мягкий продукт без твёрдых добавок, которые могут дополнительно раздражать чувствительное горло», – отметила специалист.

Она подчеркнула, что мороженое не лечит, не убивает вирусы и бактерии, вызвавшие заболевание, а именно снимает симптомы. В то же время не нужно опасаться, что оно ухудшит состояние, так как никаких доказательств негативного влияния на течение инфекции нет.

Однако в отдельных случаях есть риск, что мороженое подействует по-другому и только усилит боль – в этом случае Азизова призвала отказаться от него в пользу пищи с комфортной температурой, а эффекта обезболивания добиться другими методами. Она также отметила, что если ангина сопровождается высокой температурой, выраженной болью, налетом на миндалинах, то важно обратиться к врачу.

До этого гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова предупредила, что охлаждаться ледяными напитками в жару нельзя, так как это чревато «летней ангиной». Она встречается даже чаще зимней, и в большинстве случаев виновата именно ледяная вода. Как объяснила врач, это связано с тем, что глотка и миндалины резко охлаждаются, местный иммунитет падает, и условно-патогенные бактерии, которые мирно жили в горле, получают шанс активироваться.

Ранее врач назвал самые эффективные способы быстро вылечить ангину.

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