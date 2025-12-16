Врач назвал самые эффективные способы быстро вылечить ангину

Во время ангины можно в домашних условиях облегчить боль и уменьшить воспаление. Для этого следует регулярно полоскать горло – это позволяет увлажнять слизистую и смывать с нее налет и бактерии, рассказал RT врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Полоскания горла были и остаются самым действенным методом местного лечения, — пояснил врач. — Полоскать нужно тёплым раствором, 4-6 раз в день по 2-3 минуты».

Раствор для полоскания можно приготовить из соли и соды в расчете одна чайная ложка соли либо по половине чайной ложки соли и соды на стакан теплой воды. По словам иммунолога, такой раствор помогает за счет осмоса и создания щелочной среды, неблагоприятной для бактерий и вирусов.

Также Болибок посоветовал пользоваться настоями трав – таких, как ромашка, шалфей, календула, кора дуба. Они позволяют снимать воспаление, успокаивают. Кроме того, можно применить раствор хлоргексидина или мирамистина – их эффективность обеспечивается антисептическим действием. Не менее эффективен раствор фурацилина. Однако все эти методы лечения направлены именно на облегчение симптомов, поэтому они не исключают обязательный визит к врачу, заключил специалист.

