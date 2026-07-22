Россиян предупредили о первой волне гриппа и ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом ожидается уже в начале сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эпидсезон 2026-2027 года, ..., начнется в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков. И первую волну заболеваемости мы увидим в этот период», — поделилась Попова.

Она добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить, тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году.

До этого ученые из итальянского университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле установили, что сезонная вакцинация от гриппа коррелирует со снижением риска развития деменции на 31%.

Согласно данным исследования с участием около 2,1 млн человек, у привитых людей вероятность развития деменции была значительно ниже по сравнению с непривитыми. В крупных когортах США и Великобритании также сообщалось о снижении риска болезни Альцгеймера и сосудистой деменции на 14-40%. При этом наблюдалась зависимость от частоты вакцинации: чем регулярнее человек делал прививку, тем ниже оказывался риск.

Ранее инфекционист назвал главные правила защиты от гриппа с осложнениями.