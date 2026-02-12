Размер шрифта
Наука

Назван простой способ снизить риск развития деменции на 31%

ACER: сезонная вакцинация от гриппа снижает риск деменции на 31%
Ученые из университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле (Италия) установили, что сезонная вакцинация от гриппа коррелирует со снижением риска развития деменции на 31%. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Clinical and Experimental Research (ACER).

Согласно данным метаанализа с участием около 2,1 млн человек, у привитых людей вероятность развития деменции была значительно ниже по сравнению с непривитыми. В крупных когортах США и Великобритании также сообщалось о снижении риска болезни Альцгеймера и сосудистой деменции на 14-40%. При этом наблюдалась зависимость от частоты вакцинации: чем регулярнее человек делал прививку, тем ниже оказывался риск.

Исследователи объясняют возможный эффект тем, что грипп повышает вероятность инфаркта и инсульта — состояний, напрямую влияющих на здоровье мозга. Кроме того, после инфекции в мозге может сохраняться воспалительная реакция и происходить потеря синапсов. Вакцинация помогает предотвращать такие сосудистые и воспалительные процессы.

Авторы подчеркивают, что речь идет об ассоциации, а не о доказанной причинно-следственной связи. Тем не менее с учетом безопасности и доступности прививки ученые предлагают рассматривать вакцинацию от гриппа как потенциальную стратегию поддержки здорового старения и снижения риска когнитивных нарушений.

Ранее была названа причина каждого восьмого случая деменции.
 
