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Врач во Всемирный день мозга предупредил о факторах, которые навредят ему

Врач Новоселов: неправильный образ жизни навредит здоровью мозга
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

На состояние головного мозга влияют многие факторы, в том числе время — каждые 10 лет разрушается около 3% нейронов (главные электрически возбудимые клетки, отвечающие за прием, обработку, хранение и передачу информации) в разных областях. Об этом во Всемирный день мозга «Москве 24» рассказал врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.

По его словам, опасность для мозга может представлять неправильный образ жизни. В частности, негативно на его работу влияют алкоголь, курение и запрещенные вещества. Все это может привести к ухудшению кровоснабжения и недостатку кислорода. Кроме того, опасен для мозга и малоподвижный образ жизни, поэтому важно выполнять несколько простых упражнений или совершать обычную прогулку в течение 5–10 минут примерно раз в 40 минут.

К отдельным рискам эксперт отнес неправильное питание, насыщенное трансжирами и высокоуглеводной пищей. Это может привести к возникновению атеросклероза – хронического заболевания артерий, при котором на их внутренних стенках откладывается холестерин и образовываются бляшки. Они приводят к гипоксии, при которой ткани недополучают необходимое количество кислорода.

«К проблемам с сердцем и сосудами также приводит диабет второго типа (заболевание, при котором организм теряет способность эффективно использовать инсулин)», – добавил Новоселов.

Он также посоветовал беречь мозг и голову от травм с раннего возраста, чтобы не спровоцировать сбои в связях между клетками и последующие проблемы.

Врач-невролог клиники «Женский Доктор» Рада Клинчаева до этого рассказала «Газете.Ru», что прогулки по лесу действительно полезны для мозга. Это не просто красивые слова, а факт, подтвержденный учеными.

Ранее были названы популярные заменители сахара, ускоряющие старение мозга.

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