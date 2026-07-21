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Общество

Врач рассказала о концепции, которая поможет вписывать вредную еду в рацион

Врач Разаренова: 20% рациона может состоять из вредной еды
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Концепция «80/20» поможет вписывать вредную еду в рацион без вреда для здоровья. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова.

По ее словам, 80% рациона должна составлять здоровая еда высокой пищевой ценности, например, цельные продукты, злаки, бобовые, белки, молочные продукты, морепродукты, 20% — «нездоровые продукты». Эксперт отметила, что полностью исключать из рациона вредную еду не стоит. Она отметила, что для многих такие блюда имеют высокую социальную значимость. При этом строгие ограничения без серьезных медицинских показаний могут привести к срывам и формированию нездоровых отношений с едой.

«Эпизодическое употребление чего-то вредного для физически активного и здорового человека не будет представлять большой угрозы, если правильно распределить это в своем рационе», – добавила Разаренова.

Диетолог добавила, что некоторую вредную еду можно сделать полезной, например, если заменить некоторые ингредиенты – жирный соус на йогурт.

Профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших до этого рассказала «Газете.Ru», что в случае, если человек будет пять раз в неделю питаться фастфудом, то это грозит развитием скрытого голода, а также хроническими заболеваниями сердца и сосудов, ЖКТ, печени, а также зубов.

Ранее россиян в День вредной еды предупредили о серьезной опасности таких продуктов.

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