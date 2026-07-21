Москвичам пообещали дождливую погоду

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила в интервью «Интерфаксу», что погода с кратковременными дождями и однородной температурой ожидается в Московском регионе до конца недели.

По словам Макаровой, на этой неделе только понедельник был очень теплым, а со вторника температура начнет плавно понижаться. Согласно ее прогнозу, с середины и до конца недели дневные значения будут держаться примерно на одном уровне.

Синоптик уточнила, что температура в Московском регионе будет около нормы, ночи ожидаются теплыми, а в четверг и пятницу днем станет немного прохладнее. Столбики термометров будут показывать от +22°C до +24°C в Москве и от +20°C до +25°C по области. Резкого повышения температуры, по ее словам, на этой неделе не предвидится.

Осадки прогнозируются кратковременными и умеренной интенсивности. Сильных дождей не будет — в среду ночью выпадет до 0,5 мм, днем до 2 мм, в четверг до 1 мм, а в пятницу до 5 мм, дожди пройдут с перерывами.

По прогнозу Гидрометцентра России, 22 июля ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, днем возможна гроза и порывы ветра до 15 м/с. Температура ночью составит +12–17°C, днем +21–26°C. В четверг и пятницу, 23–24 июля, будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие дожди, ночью +12–17°C, днем +20–25°C. В выходные 25–26 июля сохранится переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается +10–15°C, а днем +21–26°C.

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