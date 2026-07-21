Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Москвичам пообещали дождливую погоду

Синоптик Макарова спрогнозировала дождливую погоду в Москве до конца недели
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила в интервью «Интерфаксу», что погода с кратковременными дождями и однородной температурой ожидается в Московском регионе до конца недели.

По словам Макаровой, на этой неделе только понедельник был очень теплым, а со вторника температура начнет плавно понижаться. Согласно ее прогнозу, с середины и до конца недели дневные значения будут держаться примерно на одном уровне.

Синоптик уточнила, что температура в Московском регионе будет около нормы, ночи ожидаются теплыми, а в четверг и пятницу днем станет немного прохладнее. Столбики термометров будут показывать от +22°C до +24°C в Москве и от +20°C до +25°C по области. Резкого повышения температуры, по ее словам, на этой неделе не предвидится.

Осадки прогнозируются кратковременными и умеренной интенсивности. Сильных дождей не будет — в среду ночью выпадет до 0,5 мм, днем до 2 мм, в четверг до 1 мм, а в пятницу до 5 мм, дожди пройдут с перерывами.

По прогнозу Гидрометцентра России, 22 июля ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, днем возможна гроза и порывы ветра до 15 м/с. Температура ночью составит +12–17°C, днем +21–26°C. В четверг и пятницу, 23–24 июля, будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие дожди, ночью +12–17°C, днем +20–25°C. В выходные 25–26 июля сохранится переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается +10–15°C, а днем +21–26°C.

Ранее нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!