Россиянин изрезал ножом тетю и двоюродную сестру, они не выжили

В Нижнем Тагиле мужчина изрезал свою тетю и двоюродную сестру, они не выжили

В Нижнем Тагиле пьяный мужчина напал с ножом на двух родственниц и изрезал их. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Инцидент произошел 28 июня в частном доме на улице Заречной. Двух женщин в возрасте 53 лет и 71 года обнаружили без признаков жизни — случившееся носило криминальный характер. Правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемого, им оказался 40-летний местный житель.

Во время допроса мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своих двоюродную сестру и тетю с ножом из-за внезапно возникшей неприязни и изрезал их.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. Обвиняемого арестовали.

Ранее россиянин забил отца кочергой и изрезал знакомого овощечисткой.