Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Россиянин изрезал ножом тетю и двоюродную сестру, они не выжили

В Нижнем Тагиле мужчина изрезал свою тетю и двоюродную сестру, они не выжили
СУ СК РФ по Свердловской области

В Нижнем Тагиле пьяный мужчина напал с ножом на двух родственниц и изрезал их. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Инцидент произошел 28 июня в частном доме на улице Заречной. Двух женщин в возрасте 53 лет и 71 года обнаружили без признаков жизни — случившееся носило криминальный характер. Правоохранители по горячим следам установили и задержали подозреваемого, им оказался 40-летний местный житель.

Во время допроса мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своих двоюродную сестру и тетю с ножом из-за внезапно возникшей неприязни и изрезал их.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. Обвиняемого арестовали.

Ранее россиянин забил отца кочергой и изрезал знакомого овощечисткой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!