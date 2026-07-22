Врач назвала симптомы, которые могут сигнализировать о тромбозе

Тромбоз глубоких вен (чаще в ногах) может сопровождаться внезапным односторонним отеком стопы, голени или всего бедра. Об этом aif.ru рассказала кардиолог, врач функциональной диаг­ностики, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета, кандидат медицинских наук Эльвира Хачирова.

По ее словам, тревожными сигналами могут выступать распирающая боль или тяжесть в ноге. Кроме того, недуг может проявляться изменением цвета кожи — бледностью, синюшностью или покраснением. Кожа на ощупь может стать горячей.

«Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — жизнеугрожающее осложнение, когда счет идет на минуты. Предвестники ТЭЛА — внезапная резкая одышка и чувство нехватки воздуха, острая боль в груди, усиливающаяся при вдохе, возможны кровохарканье, сильное сердцебиение, головокружение, потеря сознания. При таких симп­томах срочно вызывайте скорую», — предупредила Хачирова.

При подозрении на тромбоз в ноге врач призвала не растирать и не массировать ее, чтобы не вызвать отрыв тромба. Вместо этого лучше уложить ногу на возвышение. При симптомах ТЭЛА она посоветовала принять полусидячее положение, расстегнуть стесняющую одежду и обеспечить приток свежего воздуха.

Врач-нефролог Дарья Садовская до этого рассказала, что аспирин и другие кроворазжижающие препараты не помогают предотвратить венозный тромбоз во время длительных авиаперелетов — распространенное мнение о защитном эффекте в таких ситуациях не соответствует действительности.

Ранее врач рассказала о профилактике тромбоза.