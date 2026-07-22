Врач предупредил о серьезной опасности быстрого похудения и «сушки»

Быстрый сброс веса и «сушка» могут привести к серьезным проблемам для здоровья. Об этом aif.ru рассказал спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.

Он уточнил, что «сушка» предполагает искусственное выведение воды из организма, в процессе которой возникает дегидратация и сгущается кровь. В результате сердцу становится тяжело перекачивать кровь. По словам врача, ситуацию у спортсменов может усугубить прием стероидов.

Эксперт отметил, что во время этого процесса из организма вместе с водой выходят электролиты, поэтому важно поддерживать водно-солевой баланс с помощью приема электролитов.

«Вот тогда побочные эффекты можно как-то сгладить. Но такое критическое снижение веса для организма чревато влиянием на почки. То есть, за счет защелачивания мочи увеличивается риск образования камней в почках. Далее, есть риск повышения давления, риск образования тромбов, закупорки сосудов. Все это ложится на работу сердца. А далее инсульты, инфаркт миокарда... Все это без последствий для организма не проходит», — подчеркнул Литвиненко.

Специалист добавил, что процесс резкого похудения должен контролировать спортивный врач или диетолог, который будет вести динамическое наблюдение, брать анализы, измерять давление и так далее.

Системный семейный психолог Татьяна Потемкина до этого говорила, что желание получить быстрый результат при похудении может привести к тому, что вес не будет уходить. Она пояснила, что такое питание станет сильным стрессом для организма, поэтому он будет пытаться восполнить или компенсировать его.

Ранее российские ученые открыли эффективный способ сбросить вес.