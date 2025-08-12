Психолог объяснила, почему вес при похудении не уходит

Желание получить быстрый результат при похудении может привести к тому, что вес не будет уходить. Об этом Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Татьяна Потемкина.

Она пояснила, что такое питание станет сильным стрессом для организма, поэтому он будет пытаться восполнить или компенсировать его. Кроме того, к ошибкам эксперт отнесла то, что многие не учитывают индивидуальные особенности своего организма при снижении веса. Кроме того, она призвала не возводить похудение в ранг самоцели.

«Часто стремление изменить себя связано с какими-то другими проблемами, к примеру, с низкой самооценкой или с какими-то страхами. И похудание может тогда отражаться на эмоциональном состоянии человека. Если вы видите, что процесс похудания нарушает эмоциональную жизнь, он становится раздражительным, плохо спит, уходят силы, это все может указывать на то, что не туда пошел процесс», — пояснила Потемкина.

Британские ученые до этого установили, что даже при соблюдении здоровой диеты рацион, насыщенный фабричными сладостями, готовыми продуктами и мясными закусками, может препятствовать снижению веса.

Ранее россиян предупредили об опасности БАДов для похудения с маркетплейсов.