На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему вес при похудении не уходит

Психолог Потемкина: быстрое похудение не поможет избавиться от лишнего веса
true
true
true
close
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Желание получить быстрый результат при похудении может привести к тому, что вес не будет уходить. Об этом Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Татьяна Потемкина.

Она пояснила, что такое питание станет сильным стрессом для организма, поэтому он будет пытаться восполнить или компенсировать его. Кроме того, к ошибкам эксперт отнесла то, что многие не учитывают индивидуальные особенности своего организма при снижении веса. Кроме того, она призвала не возводить похудение в ранг самоцели.

«Часто стремление изменить себя связано с какими-то другими проблемами, к примеру, с низкой самооценкой или с какими-то страхами. И похудание может тогда отражаться на эмоциональном состоянии человека. Если вы видите, что процесс похудания нарушает эмоциональную жизнь, он становится раздражительным, плохо спит, уходят силы, это все может указывать на то, что не туда пошел процесс», — пояснила Потемкина.

Британские ученые до этого установили, что даже при соблюдении здоровой диеты рацион, насыщенный фабричными сладостями, готовыми продуктами и мясными закусками, может препятствовать снижению веса.

Ранее россиян предупредили об опасности БАДов для похудения с маркетплейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами