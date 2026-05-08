Российские ученые открыли эффективный способ сбросить вес

Известия: в России начались испытания первого быстрого теста кишечной микробиоты
В России объявили о запуске клинических испытаний новейшей системы для анализа микробиоты кишечника. Разработка ученых из Научно-технологического института метаболического здоровья Первого МГМУ уникальна и не имеет отечественных аналогов, пишут «Известия».

Как объяснил академик РАН Владимир Ивашкин, инновационная система оценивает количественный состав микробиоты толстого кишечника, включая условно-патогенную флору и грибы Candida, при этом обладает низкой себестоимостью.

Уточняется, что новая тест-система может быть востребована при заболеваниях ЖКТ, иммунных патологиях, тревожных и депрессивных расстройствах, ожирении и других нарушениях, связанных с работой осей «кишечник — мозг» и «кишечник — иммунитет».

По словам учкных, определение состава микробиоты поможет назначать более эффективные препараты и сделать пробиотикотерапию персонализированной. Отмечается, что исследования в этом направлении продолжаются.

До этого, врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что первые признаки нарушения работы микробиоты кишечника проявляются в виде вздутия, нарушения стула, неприятного запаха изо рта. Однако также нарушение может проявляться повышенной утомляемостью, раздражительностью, тошнотой, головными болями.

