Врач объяснил опасность напитков в пластике, оставленных в автомобиле на солнце

Полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого изготавливаются пластиковые бутылки для воды и других напитков, является очень термоустойчивым материалом. Жидкость в такой емкости, оставленной в автомобиле на солнце, может стать токсичной лишь в двух случаях. Об этом радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» на телеканале НТВ, врач Сергей Малоземов.

«Температура, при которой начинает выделяться что-то вредное, это приблизительно 400 градусов, и такой температуры невозможно достичь, если не нагревать специально эту бутылку. То есть, если вы не положите ее на плиту, куда-то в огонь, на мангал и тому подобное, то все будет хорошо», — объяснил эксперт.

Однако, по его словам, в некоторых случаях напитки в пластиковых бутылках могут представлять опасность. В ситуации, когда солнечные лучи работают как линза, проходя через емкость, возрастает риск перегрева и возгорания.

Врач добавил, что также опасно и нагревание самого напитка. При длительном воздействии высокой температуры на газировку с сахарозаменителем происходит выработка канцерогенных веществ.

Кроме того, специалист предостерег от употребления кваса, который на протяжении долгого времени находился в тепле. В такой ситуации в напитке увеличивается содержание градусов алкоголя. Он подчеркнул, что тем, кто выпил такой квас, не следует садиться за руль машины.

Врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург до этого предупреждал, что если в жаркую погоду питаться тяжелой, жирной, острой или соленой пищей, то есть риск столкнуться с перегревом организма. Эксперт также напомнил о необходимости пить достаточное количество жидкости в жару.

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