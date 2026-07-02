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Россиянам объяснили, почему в жару стоит воздержаться от жирной пищи

Врач Гинзбург: от жирной пищи выделяется тепло, что вредно в жару
sweet_tomato/Shutterstock

Если в жару питаться тяжелой, жирной, острой или соленой пищей, может произойти перегрев организма. Об этом в интервью газете «Взгляд» предупредил врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург.

«Есть продукты, после которых выделяется довольно много тепла, а значит и увеличивается разогрев тела. В жару это нехорошо, человек хуже ее переносит. А если у человека есть сердечно-сосудистое заболевание или заболевание дыхательной системы, такой избыток тепла может стать критическим», — объяснил специалист.

Он также призвал в жару пить достаточное количество жидкости: всегда держать бутылку с водой под рукой и регулярно делать несколько глотков.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что потребление электролитных растворов маленькими глотками поможет облегчить состояние в период жаркой погоды, наиболее доступным вариантом является минеральная вода с высоким содержанием магния и калия.

Ранее россиянам рассказали, как потливость в жару связана с питанием.

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