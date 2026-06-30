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Почему разница защиты кожи от солнца между SPF 30 и SPF 100 незначительна, объяснил ученый

Ученый Мошин: разница защиты кожи от солнца между SPF 30 и SPF 100 незначительна
Shutterstock/BLACKDAY

SPF расшифровывается как «sun protection factor» (солнцезащитный фактор). Это показатель того, насколько хорошо средство защищает кожу от UVB-лучей, которые являются основной причиной солнечных ожогов. Разница между средствами с SPF 15, 30, 50 и 100 заключается в проценте блокируемых UVB-лучей, однако разница в эффективности SPF 30 и SPF 100 минимальна, объяснил «Газете.Ru» заместитель декана факультета химической технологии и биотехнологии Московского Политеха Андрей Мошин.

«Разница между средствами с SPF 15, 30, 50 и 100 заключается в проценте блокируемых UVB-лучей, однако важно понимать, что увеличение фактора защиты не дает пропорционального роста эффективности. SPF 15 блокирует около 93% лучей, SPF 30 — примерно 97%, SPF 50 — около 98%, а SPF 100 — примерно 99% солнечных UVB-лучей. Как видно из этих цифр, разница между SPF 30 и SPF 100 составляет всего 2%, и ни один крем не обеспечивает стопроцентной защиты. Более того, более высокий SPF не означает, что крем можно наносить реже или находиться на солнце дольше без обновления средства — интервал между нанесениями остается прежним (каждые два часа)», — рассказал специалист.

Также стоит учитывать, что средства с очень высоким SPF (50 и выше) часто имеют более плотную текстуру, могут быть тяжелее для кожи и оставлять белые следы, поэтому выбор должен основываться на типе кожи, условиях пребывания на солнце и личных предпочтениях, а не на погоне за максимальным числом.

«Лучшие кремы также имеют пометку «широкий спектр» (broad spectrum), что означает их дополнительную защиту от UVA-лучей. В отличие от UVB, UVA-лучи проникают глубоко в дерму (основной слой кожи), разрушают коллаген и эластин, что приводит к преждевременному старению кожи, появлению морщин, потере упругости и пигментных пятен. Этот процесс называют фотостарением. Именно поэтому важно выбирать средства с защитой от обоих типов лучей — UVB и UVA», — заключил Мошин.

Ранее врач рассказала, как правильно подобрать SPF для ребенка.

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