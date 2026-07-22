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Общество

Российская пенсионерка лишилась 11 млн рублей, решив переоформить пенсию

На Камчатке пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

На Камчатке 72-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, доверившись мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в июне — пенсионерке позвонила лжесотрудница Пенсионного фонда, которая сообщила о якобы необходимости переоформить пенсию и попросила продиктовать код из СМС. Женщина назвала его, однако после этого заподозрила обман и закончила беседу. Затем с ней связался мужчина, представившийся «силовиком» — он заявил, что от ее имени берут кредит на 1,3 млн рублей для перевода в пользу ВСУ.

После этого пенсионерку три недели держали под полным контролем. Ей запретили общаться с родными и смотреть новости. По указке кураторов она сняла все накопления и частями передала курьеру, а еще часть денег отправила почтой в другой регион — она верила, что это поможет ей сохранить накопления. Общий ущерб превысил 11 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Правоохранители занимаются поисками злоумышленников.

Ранее сообщалось, что россиянка потеряла более 11 млн рублей, поверив в посылку с вещами сгинувшего на СВО сына.

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