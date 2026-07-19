Россиянам упростят получение налоговых уведомлений

С 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для этого больше не потребуется подавать специальное заявление, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

По словам парламентария, с указанной даты начнет действовать автоматическое направление налоговых уведомлений через портал «Госуслуги».

Сейчас для получения таких уведомлений пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления автоматически разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. При этом граждане, не пользующиеся «Госуслугами», продолжат получать налоговые уведомления привычным способом — заказными письмами.

Демин отметил, что новый порядок особенно актуален для предпринимателей, которые уплачивают налог на имущество и НДФЛ как физические лица. По его оценке, автоматическая рассылка позволит снизить риск того, что налогоплательщик слишком поздно узнает о начислении налога и столкнется с начислением пеней. Кроме того, электронный формат удобнее, поскольку не требует работы с бумажными документами или отдельного запроса сведений: в уведомлении сразу содержатся ИНН, суммы по каждому налогу, итоговая сумма к уплате, сроки оплаты, УИН и сальдо единого налогового счета.

Парламентарий также напомнил, что имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года, поэтому у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с новым порядком. Он добавил, что уведомление считается полученным с момента его размещения в личном кабинете, а отсутствие ознакомления с ним не освобождает от обязанности уплатить налог и не останавливает начисление пеней.

Ранее россияне узнали, когда необходимо платить налог при продаже личных вещей.