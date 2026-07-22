В Атланическом океане нашли обломки самолета, потерпевшего крушение более 70 лет назад

В Атлантическом океане вблизи берегов Пуэрто-Рико обнаружены обломки потерпевшего крушение 74 года назад пассажирского самолета. Об этом сообщает компания Warner Bros. Discovery.

Авиакатастрофа произошла 11 апреля 1952 года. Лайнер Douglas DC-4 авиакомпании Pan American вылетел из аэропорта Сан-Хуана в Нью-Йорк. Почти сразу после взлета у самолета отказал один двигатель, а спустя некоторое время перестал нормально работать и второй. Экипажу удалось посадить самолет на воду. Через несколько минут DC-4 затонул. Береговая охрана и Военно-воздушные силы США смогли спасти 12 пассажиров, троих пилотов и двух бортпроводников. 52 человека не выжили.

2 июня этого года исследователи с помощью гидролокатора высокого разрешения нашли обломки разломившегося на две части лайнера. Они находятся на дне Атлантического океана на глубине примерно 600 метров.

8 июня стало известно, что в Доминиканской Республике при попытке совершить экстренную посадку в аэропорту разбился самолет.

Ранее в США пассажирский самолет столкнулся с беспилотником.