Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Атланическом океане нашли обломки самолета, потерпевшего крушение более 70 лет назад

Вблизи берегов Пуэрто-Рико обнаружены обломки разбившегося в 1952 году самолета
Sjöberg Bildbyrå/Getty Images

В Атлантическом океане вблизи берегов Пуэрто-Рико обнаружены обломки потерпевшего крушение 74 года назад пассажирского самолета. Об этом сообщает компания Warner Bros. Discovery.

Авиакатастрофа произошла 11 апреля 1952 года. Лайнер Douglas DC-4 авиакомпании Pan American вылетел из аэропорта Сан-Хуана в Нью-Йорк. Почти сразу после взлета у самолета отказал один двигатель, а спустя некоторое время перестал нормально работать и второй. Экипажу удалось посадить самолет на воду. Через несколько минут DC-4 затонул. Береговая охрана и Военно-воздушные силы США смогли спасти 12 пассажиров, троих пилотов и двух бортпроводников. 52 человека не выжили.

2 июня этого года исследователи с помощью гидролокатора высокого разрешения нашли обломки разломившегося на две части лайнера. Они находятся на дне Атлантического океана на глубине примерно 600 метров.

8 июня стало известно, что в Доминиканской Республике при попытке совершить экстренную посадку в аэропорту разбился самолет.

Ранее в США пассажирский самолет столкнулся с беспилотником.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!