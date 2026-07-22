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Общество

Российский военный подарил знакомому гранатомет и получил 10 лет колонии

В Курской области осудили военнослужащего, укравшего из части гранатомет
Руслан Кривобок/РИА Новости

Курский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 10 годам колонии строгого режима за хищение с использованием служебного положения и незаконный оборот оружия, сообщила пресс-служба инстанции.

Как установил суд, мужчина похитил из войсковой части подствольный гранатомет и 20 осколочных выстрелов к нему. Затем он незаконно хранил и перевозил боеприпасы, а позже передал их жителю Курской области.

Суд признал военного виновным по двум статьям УК РФ (п. «в» ч. 3 ст. 226 и ч. 2 ст. 222.2 УК РФ) и назначил наказание по совокупности преступлений. Помимо основного срока, ему назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Также осужденный лишен воинского звания «сержант» и государственной награды — знака отличия ордена Святого Георгия IV степени.

Ранее мужчина принес найденную гранату в полицейский участок и устроил там переполох.

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