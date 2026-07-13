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Мужчина принес найденную гранату в полицейский участок и устроил там переполох

CTVNews: канадец принес найденную гранату в полицию, устроив там переполох
Ontario Provincial Police

В Канаде мужчина принес найденную гранату в полицейский участок и устроил там переполох, пишет CTVNews.

Полиция в провинции Онтарио напомнила жителям о правилах обращения с взрывоопасными находками после того, как один из граждан принес в участок ручную гранату времен Второй мировой войны. Предмет был оставлен снаружи здания до прибытия саперов, после чего передан военным для безопасной утилизации.

Констебль Майкл Фати опубликовал в соцсетях фото гранаты и предупредил, что транспортировка таких предметов в полицию крайне опасна. Офицеры подчеркнули, что при обнаружении старых боеприпасов или взрывных устройств нельзя трогать их или перемещать.

Ранее стало известно, что британка 66 лет хранила бомбу в саду, чтобы развлекать гостей на вечеринках.

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