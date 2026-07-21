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Общество

Россиянин заставил восьмилетнего мальчика встать на колени на проезжей части

В Калининградской области 60-летний мужчина заставил ребенка встать на колени
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Нестеровском районе Калининградской области 60-летний мужчина заставил восьмилетнего мальчика встать на колени и извиниться после словесной перепалки, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Инцидент произошел 30 марта в поселке Ясная Поляна. Ребенок возвращался домой на велосипеде и встретил ехавшего навстречу мужчину.

Взрослый окликнул школьника свистом, а услышав в ответ грубость, решил его проучить. Он догнал мальчика, заставил его встать на колени, извиниться и унизил ребенка прямо на проезжей части неподалеку от детской площадки.

Пострадавший рассказал о случившемся матери, после чего она обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подало в суд иск о взыскании с местного жителя 50 тыс. рублей компенсации морального вреда. Сейчас решается вопрос о назначении дела к рассмотрению.

Ранее в Москве женщина заставила девочку встать на колени и целовать ей ноги.

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