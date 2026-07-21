Подростки устроили стрельбу и повредили машину жителю Новосибирска

В Новосибирске группа подростков устроила стрельбу, в результате чего пострадал припаркованный автомобиль. Об этом NGS.RU рассказал владелец машины Александр.

Инцидент произошел 14 июля у дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 42. Когда сработала сигнализация, мужчина находился на станции техобслуживания, после чего вышел на улицу и увидел компанию несовершеннолетних в возрасте примерно от 11 до 16 лет.

Выяснилось, что старшие подростки стреляли по младшим, а те пытались убежать, но остались на месте и рассказали о случившемся. В результате у Honda Freed были повреждены боковое стекло, зеркало и дверь, а на кузове появились вмятины.

Александр подал заявление в полицию и оценил ущерб примерно в 200 тыс. рублей. Машина, по его словам, недавно была привезена из Японии. В МВД зарегистрировали обращение и проводят проверку.

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